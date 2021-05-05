Мотопробег сторонников русского мира в Праге встретили протестующие с Путиным без штанов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вместо российских "Ночных волков" мотопробегом в Прагу отправились несколько десятков любителей "русского мира" из Чехии и Словакии. На месте их встретили чешские патриоты с флагами НАТО и куклой в виде Путина без штанов, сидящего на золотом унитазе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Несколько десятков чешских и словацких поклонников российского мотоклуба "Ночные волки" встретились в среду утром на Ольшанском кладбище в Праге, где ежегодно у мемориала погибшим во Второй мировой советским воинам проходит чествование их памяти. Там байкеров встретили противники агрессивной политики Кремля и президента России Владимира Путина.

Активисты пришли с флагами НАТО и ЕС. Как только байкеры добрались кладбища, их встретили с криками: "Ганьба!". Активисты также принесли обнаженную куклу, похожую на президента России Владимира Путина.

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"Меня возмущает то, как много внимания они пытаются к себе привлечь ежегодно. Одно дело, когда они тихо придут, возложат цветы и уйдут. А другое дело - когда они ездят по всей стране на мотоциклах и пропагандируют "русский мир", - прокомментировала протестующая Елена Догналова.

Другой участник акции протеста Иржи Новотны заявил: "Если бы не война в Украине, если бы Путин не стал вторгаться в чужие страны и навязывать там свою политику, я бы сидел спокойно дома и не переживал бы из-за этого. Однако, когда давят на меня и на мою страну, я вынужден реагировать".

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За порядком во время акции следило несколько десятков правоохранителей. По информации корреспондента "Радио Свобода", во время акции задержали одного активиста.

Байкеры из российского клуба "Ночные волки" не приехали в Чехию уже второй год подряд из-за коронавирусных ограничений.







