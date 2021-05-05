Новости Видео

На Одесчине во время патрулирования перевернулась лодка с четырьмя пограничниками, одного до сих пор ищут. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

8 87029
В Одесской области во время патрулирования границы перевернулась лодка с четырьмя пограничниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Сегодня около 16 часов на озере Тудоров перевернулся катер, на котором патрулировали границу четверо военнослужащих Госпогранслужбы.

Трое военнослужащих добрались до суши, одного из них побратим фактически вытащил на себе. Все спасенные переохладились, один получил травму ног. Сейчас им оказывается необходимая помощь. Поиски еще одного пограничника продолжаются", - говорится в сообщении.

На Одесчине во время патрулирования перевернулась лодка с четырьмя пограничниками, одного до сих пор ищут 01

Также смотрите: Возле границы с РФ на Луганщине военнослужащие погранотряда обнаружили сумки с парашютами. ФОТОрепортаж

К поискам привлечены пограничники близлежащих подразделений, сотрудники сектора водной полиции Одесского районного управления, ГСЧС, рыбаки. Также ведутся поиски с воздуха. Для этого привлечены вертолет Одесской авиаэскадрильи Госпогранслужбы. Работают водолазы ГСЧС.

На Одесчине во время патрулирования перевернулась лодка с четырьмя пограничниками, одного до сих пор ищут 02
На Одесчине во время патрулирования перевернулась лодка с четырьмя пограничниками, одного до сих пор ищут 03

"Обстоятельства, по которым произошло ЧП, выясняются. Проинформированы органы прокуратуры и назначено служебное расследование", - отметили в ГПСУ.

Смотрите: Пограничник, организовавший схему получения взяток за содействие контрабанде, задержан на Одесчине, - СБУ. ФОТО

На Одесчине во время патрулирования перевернулась лодка с четырьмя пограничниками, одного до сих пор ищут 04

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Дмитро Піталов
    Такой мотор да на таком корыте... Жаль хлопца... Как они там вчетвером вообще помещались?
  • ПП Уксусов
    Да уж...Пограничники на ЭТОМ куролесят?
    А чего не детские ванночки?
  • denis robb
    Стараниями Татарова-Портнова в Испании незаконно задержан активист Майдана - Бутусов5 мая, 2021Без рубрикиКомментарии: 0На Одесчине во время патрулирования перевернулась лодка с четырьмя пограничниками, одного до сих пор ищут - Цензор.НЕТ 283Полиция Испании заявила о задержании участника событий на Майдане, который якобы подозревается в убийстве двух сотрудников милиции.Читать далее
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости