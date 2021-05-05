На Одесчине во время патрулирования перевернулась лодка с четырьмя пограничниками, одного до сих пор ищут. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесской области во время патрулирования границы перевернулась лодка с четырьмя пограничниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

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"Сегодня около 16 часов на озере Тудоров перевернулся катер, на котором патрулировали границу четверо военнослужащих Госпогранслужбы.

Трое военнослужащих добрались до суши, одного из них побратим фактически вытащил на себе. Все спасенные переохладились, один получил травму ног. Сейчас им оказывается необходимая помощь. Поиски еще одного пограничника продолжаются", - говорится в сообщении.

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К поискам привлечены пограничники близлежащих подразделений, сотрудники сектора водной полиции Одесского районного управления, ГСЧС, рыбаки. Также ведутся поиски с воздуха. Для этого привлечены вертолет Одесской авиаэскадрильи Госпогранслужбы. Работают водолазы ГСЧС.





"Обстоятельства, по которым произошло ЧП, выясняются. Проинформированы органы прокуратуры и назначено служебное расследование", - отметили в ГПСУ.

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