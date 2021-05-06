Профильный комитет избрал в комиссию по назначению главы Бюро экономической безопасности рекомендованных Гетманцевым кандидатов. Остальных вообще не пригласили на заседание, - СМИ. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо".
Президент Владимир Зеленский два месяца назад подписал закон о создании в Украине Бюро экономической безопасности, которому передали функции Службы безопасности Украины и налоговой милиции по расследованию экономических преступлений. По закону, кандидатов в конкурсную комиссию по отбору председателя Бюро экономической безопасности представляют союзы, общественные организации и ассоциации. А уже дальше их рассматривают на парламентском комитете, который, по закону, должен быть открытым. В общем Верховная Рада делегирует в конкурсную комиссию трех человек.
Но, как отмечает издание, на заседание парламентского комитета были приглашены только те несколько кандидатов, которых предварительно вызвали сами народные депутаты. В результате из 22 участников парламентарии проголосовали за двоих, рекомендованных Гетманцевым.
"Здесь подавались 22 кандидатуры, я, например, не знаю ... у меня своего предложения нет, но я хотел бы всех послушать, потому что если я буду за кого-то голосовать, я хочу знать, кто достоин", - сказал член парламентского комитета Олег Марусяк.
"Слідство.Інфо" пообщалось с одним из кандитатов в комиссию по отбору председателя Бюро. Мужчина рассказал, что хотел попасть на заседание парламентского комитета, чтобы выступить перед депутатами, но ему отказали.
"Однажды Татьяна Владимировна (сотрудница комитета. - Ред.) ответила, что уточнит о возможности кандидата присутствовать на заседании, но в следующий раз заверила, что присутствие кандидатов невозможно, по причине якобы наличия решения депутатов, что рассмотрение будет осуществлено без участия кандидатов", - пояснил собеседник.
По словам Гетманцева, вызов кандидатов на заседание по предварительной заявке нардепов ввели, потому что боялись, что на конкурс может подать кандидатуры избыточное количество кандидатов.
В то же время, по словам Гетманцева, на конкурс подали заявки только 22 кандидатуры. Комитет принимал документы кандидатов только 5 дней, до 23 апреля. И уже 28 апреля нардепы провели заседание комитета, где определили предварительных победителей.
Первый кандидат на должность члена конкурсной комиссии, которого согласовали депутаты, - аудитор Людмила Рубаненко. Рубаненко является директором компании "Аудиторская фирма "Харьков" и вице-президентом Союза аудиторов Украины.
За адвоката Галину Шевченко нардепы проголосовали "вслепую" - кандидат не присутствовала на заседании. На вопрос, почему ее не пригласили, Гетманцев сказал, что ему "было достаточно тех документов, которые она подала". Об адвокате Галине Шевченко известно немного: женщина закончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Правоведение", а последним местом ее работы была должность юрисконсульта в Государственной компании "Укрспецэкспорт".
Далее эти две кандидатуры, которые рекомендовал профильный комитет, должно поддержать уже парламентское большинство. Напомним, что кандидатов в конкурсную комиссию по отбору председателя Бюро экономической безопасности выбирает Верховная Рада, Кабмин и Совет нацбезопасности и обороны.