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Зеленский о переговорах с Блинкеном: Встреча содержательная. Это будет фундаментальный год для отношений с США. ВИДЕО

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Сегодняшняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном была содержательной.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Встреча содержательная. Мы считаем, что это будет год фундаментальный для отношений с США, именно в этот год, фундаментальный для украинцев, в год 30-летия независимости", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что в текущем году состоится саммит "Крымской платформы" - первой площадки по деоккупации Крыма.

"Я пригласил президента США и вице-президента. Мы верим, что в этот год США обязательно будут с нами и будут у нас в гостях с официальными и неофициальными визитами", - добавил президент.

Он также уточнил, что американская делегация очень хорошо ознакомлена с ситуацией в Украине, особенно с ситуацией на Донбассе.

"Прекрасно ориентируются в том, что у нас просходит...Иногда, это даже минус", - пошутил Зеленский.

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  • 18c49ed2
    Зеленский о переговорах с Блинкеном: Встреча содержательная. Это будет фундаментальный год для отношений с США - Цензор.НЕТ 6260
  • Valery Greff
    А ты слышал, как он говорит без бумажки? Не может внятно закончить ни одного предложения.
  • 18c49ed2
    Зеленский о переговорах с Блинкеном: Встреча содержательная. Это будет фундаментальный год для отношений с США - Цензор.НЕТ 2858
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