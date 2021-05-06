На оккупированных территориях и вдоль границ Украины находятся 75 тыс. российских военных, их количество уменьшается медленно, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает крайне медленное уменьшение российского военного контингента вдоль границ с Украиной и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса и в связи с этим сохраняющуюся угрозу военной эскалации со стороны РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этмо президент заявил на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции.

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"Мы видим пока что, несмотря на то, что было увеличение как контингента, так и техники во временно оккупированном Крыму и на временно оккупированных частях Донбасса… а также было увеличение военных и техники вдоль линии границы между Россией и Украиной – из этого всего мы видим пока что 75 тысяч людей и техники, которых мы видим на сегодня", - сказал Зеленский.

По словам президента, украинская разведка сообщила, что только 3,5 тысячи военных начали отведение и ушли с территории временно оккупированного полуострова Крым.

"Больше нигде мы пока что уменьшения не видим. Считаем, что уменьшение это медленное и потому вероятная угроза может быть", - добавил Зеленский.

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