В Виннице масштабный пожар: горит офисный центр, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В Виннице загорелся офисный центр, на месте наблюдается масштабный пожар. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.
Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что загорелось трехэтажное офисное здание на улице Бевза, 34. Пожар возник на третьем этаже. По состоянию на сейчас огнем охвачен третий этаж и крыша.
К тушению привлечены 50 человек и 10 единиц техники управления ГСЧС в Винницкой области. Причины пожара пока неизвестны.