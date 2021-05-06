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В Виннице масштабный пожар: горит офисный центр, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Виннице загорелся офисный центр, на месте наблюдается масштабный пожар. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что загорелось трехэтажное офисное здание на улице Бевза, 34. Пожар возник на третьем этаже. По состоянию на сейчас огнем охвачен третий этаж и крыша.

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К тушению привлечены 50 человек и 10 единиц техники управления ГСЧС в Винницкой области. Причины пожара пока неизвестны.

В Виннице масштабный пожар: горит офисный центр, - ГСЧС 01
В Виннице масштабный пожар: горит офисный центр, - ГСЧС 02
В Виннице масштабный пожар: горит офисный центр, - ГСЧС 03
В Виннице масштабный пожар: горит офисный центр, - ГСЧС 04
В Виннице масштабный пожар: горит офисный центр, - ГСЧС 05
В Виннице масштабный пожар: горит офисный центр, - ГСЧС 06
В Виннице масштабный пожар: горит офисный центр, - ГСЧС 07
В Виннице масштабный пожар: горит офисный центр, - ГСЧС 08
В Виннице масштабный пожар: горит офисный центр, - ГСЧС 09
В Виннице масштабный пожар: горит офисный центр, - ГСЧС 10

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Топ комментарии

  • aquarius580 459c2008
    Встреча с Порохом была ДО встречи с Зелей. Это - единственный факт, имеющий значение.
  • aquarius580 459c2008
    Вася, хряпни боярки, и иди спать.
  • aquarius580 459c2008
    То что на этой встрече были главы остальных фракций - это ни о чём.
    Важно что Порошенко сказал и сделал:
    https://censor.net/ru/news/3263790/poroshenko_o_vstreche_blinkena_s_glavami_fraktsiyi_vr_amerikanskaya_storona_podnyala_vopros_dovedeniya
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