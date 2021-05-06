Белорусские власти провели "театрализованную реконструкцию" на месте сожженной нацистами деревни Шуневка. ВИДЕО

В Витебской области 6 мая на месте сожженной во время нацистской оккупации деревни Шуневка власти устроили "театрализованную историческую реконструкцию" под названием "Помните, люди".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новую газету, представление было организовано для учащихся гимназии города Полоцка и организаций Докшицкого района.

На видео, которым поделился очевидец Аляксандр Цвірка на своей странице в фейсбуке, заметно, как под звуки выстрелов и крики люди в военной форме Третьего рейха ведут женщин к мемориалу. После чего к ним из укрытия выходят другие участники представления в красных костюмах (видимо, они символизируют огонь) с красными лентами в обеих руках и начинают бегать вокруг женщин.

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