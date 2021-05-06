Двери НАТО открыты для Украины, - Блинкен. ВИДЕО

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина сможет вступить в НАТО, достигнув определенных критериев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

По словам Блинкена, двери НАТО открыты для Украины, но страна, которая надеется вступить в Альянс, должна быть готова увеличивать потенциал безопасности НАТО и соответствовать определенным стандартам.

"Я хочу четко отметить: двери НАТО открыты для Украины. НАТО вновь напомнило о своих обязательствах, взятых на Бухарестском саммите 2008 года. То, что мы видим сейчас - Украина все ближе сотрудничает с натовскими программами и самое главное — проводит необходимые реформы и инвестиции", - подчеркнул Госсекретарь США.

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