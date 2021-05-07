Украинцы начнут получать вторую дозу вакцины от COVID-19 уже с 9 мая, - Ляшко. ВИДЕО
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Вакцинация украинцев от COVID-19 второй дозой начнется уже 9 мая.
Об этом в ходе брифинга заявил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
Так, люди, которых вакцинировали препаратом Covishield, начнут получать вторую дозу 19 мая.
"Вакциной CoronaVac начали вакцинацию 13 апреля, интервал 28 дней, поэтому вторая прививка должна начаться 11 мая. И вакциной Pfizer - начали 18 апреля, интервал 21 день, поэтому вторая прививка должна начаться 9 мая", - отметил Ляшко.