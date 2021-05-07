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"Если кто-то врывается в ваш дом и пытается вас избить или убить, то вы имеете право на самозащиту", - замминистра МВД Геращенко о ветеране АТО Пекельном. ВИДЕО

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Ветеран АТО Андрей Пекельный имел право на самозащиту во время нападения на его дом группы из пяти человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала Украина 24 сказал замминистра МВД Антон Геращенко.

"Согласно Конституции и уголовно-процесуальному кодексу, каждый человек имеет право на самозащиту. Если кто-то врывается в ваш дом и пытается вас избить или убить, то вы имеете право на самозащиту. На Тернопольщине несколько дней назад произошла страшная трагедия. 24-летний парень, принимавший участие в АТО и являющийся ветераном десантно-штурмовых войск, сделал на дискотеке замечание группе парней. Те обиделись на него, пришли к нему домой. Их, кстати, было не шесть, а пять. Они ворвались в дом и начали бить хозяина. Пекельный защитил себя - взял нож и ударил одного из нападавших. К сожалению, тот умер", - сказал Геращенко.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24-летнего ветерана АТО Андрея Пекельного подозревают в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны. В первых сообщениях говорилось, что в его дом 2 мая ворвалась группа из 6 человек, которым он ранее сделал замечание на сельской дискотеке. Защищаясь, Пекельный смертельно ранил одного из нападавших. По мнению министра внутренних дел Арсена Авакова, подозрение Пекельному необоснованно, и дело передадут в Главное следственное управление полиции.

Топ комментарии

  • Muni
    Ну со Стерненко у них другая правда, он не дома был и нападающих было не шесть, а всего двое. Поэтому видимо он должен был одеть белые тапочки и копать себе могилу.
  • Mr Vice President
    Если кто-то ломится в дом, то владелец должен взять его личную помпу и ОБЯЗАН снести голову тому, кто ломится в дом\квартиру\участок. Это должно быть законодательно описано, а не мусорской министр должен чесать "ну обороняться надо, но осторожно". Как блин от 5 человек он должен обороняться? Мусор Аваков и его мордатый подсос, строят мусорскую страну, а не правовое государство
  • Гитарист Тиркин
    Убивая того, кто врывается в Ваш дом, Вы посягаете на "священную монополию" государства на насилие. Поэтому, наше государство считает убийство обороняющегося менее опасным для себя, чем смерть нападавшего. И поэтому всячески карает за попытки остаться живым до приезда полиции.
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