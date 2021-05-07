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Проект "Без цензуры": Паспорта для предателей. Что делать с российскими гражданами на Донбассе?. ВИДЕО

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Сегодня в фокусе проекта "Без цензуры" паспорта РФ на оккупированном Донбассе. За последние два года их получили более полумиллиона человек.

Что делать с владельцами российских паспортов в ОРДЛО, которые еще и хотят украинскую пенсию?

Зачем Россия это делает? И как на это реагировать Украине? Почему Киев не должен платить пенсию российским гражданам? И почему эти же граждане упрямо уверены в обратном?

А еще вашему вниманию - разбор свежей пропаганды от Russia Today. Как россияне манипулируют, чтобы только впихнуть ОРДЛО Украине на российских условиях, да еще и с кучей людей с российскими паспортами?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Что делать с российскими гражданами на Донбассе? Подсрачниками, да за паребрик!!!
  • Gojib
    Если не знаешь, как действовать - действуй по закону. По закону Украины иностранным гражданам украинскую пенсию не платят и просто так на территорию Украины не пускают.. Иностранные граждане, нарушающие законы нашего государства должны быть или посажены в тюрьму или высланы из Украины.
  • Підлога Маккартні
    Проєкт "Без цензури": Паспорти для зрадників. Що робити з російськими громадянами на Донбасі? - Цензор.НЕТ 7301
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