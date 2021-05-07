Проект "Без цензуры": Паспорта для предателей. Что делать с российскими гражданами на Донбассе?. ВИДЕО
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Сегодня в фокусе проекта "Без цензуры" паспорта РФ на оккупированном Донбассе. За последние два года их получили более полумиллиона человек.
Что делать с владельцами российских паспортов в ОРДЛО, которые еще и хотят украинскую пенсию?
Зачем Россия это делает? И как на это реагировать Украине? Почему Киев не должен платить пенсию российским гражданам? И почему эти же граждане упрямо уверены в обратном?
А еще вашему вниманию - разбор свежей пропаганды от Russia Today. Как россияне манипулируют, чтобы только впихнуть ОРДЛО Украине на российских условиях, да еще и с кучей людей с российскими паспортами?
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.