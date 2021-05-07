"Крым уже не наш. Смиритесь с этим, бл#дь! Про#бали! Угомонитесь, быдло украинское", - дочь судьи Печерского суда Константиновой. ВИДЕО
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Дочь судьи Печерского суда Кристины Константиновой Настя в оскорбительной форме отозвалась об украинцах и в нецензурной форме призвала их смириться с российской оккупацией Крыма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети написал координатор Общественного совета доброчестности Михаил Жернаков и опубликовал видеообращение дочери Константиновой, которое она сделала перед походом на пляж. Поводом для видеообращения стал инцидент с приездом российского рэпера Басты в Киев - "любимого исполнителя" судейской дочери.
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