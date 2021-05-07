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"Крым уже не наш. Смиритесь с этим, бл#дь! Про#бали! Угомонитесь, быдло украинское", - дочь судьи Печерского суда Константиновой. ВИДЕО

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Дочь судьи Печерского суда Кристины Константиновой Настя в оскорбительной форме отозвалась об украинцах и в нецензурной форме призвала их смириться с российской оккупацией Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети написал координатор Общественного совета доброчестности Михаил Жернаков и опубликовал видеообращение дочери Константиновой, которое она сделала перед походом на пляж. Поводом для видеообращения стал инцидент с приездом российского рэпера Басты в Киев - "любимого исполнителя" судейской дочери.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Крым уже не наш. Смиритесь с этим, бл#дь! Про#бали! Угомонитесь, быдло украинское, - дочь судьи Печерского суда Константиновой 01

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Крым уже не наш. Смиритесь с этим, бл#дь! Про#бали! Угомонитесь, быдло украинское, - дочь судьи Печерского суда Константиновой 02

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    "Крым уже не наш. Смиритесь с этим, бл#дь! Про#бали! Угомонитесь, быдло украинское" - дочь судьи Печерского суда Константиновой - Цензор.НЕТ 8210 Що це за соска ?
    Бджола покусала ??
  • Николай Кравцов e24e447d
    Спрашивать, почему этим биомусором не занимается СБУ бесполезно, потому что в стране такой же преЗЕдент и его слуги урода.
  • Рома Маестро
    в НОРМАЛЬНОЙ европейской стране после такого мама-судья этой силиконовой проститутки подала бы в отставку!!!!!!!!!!!!
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