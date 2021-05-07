В Киеве наряд полиции охраны ограбил упавшего с самоката мужчину. ВИДЕО

Ночью в Киеве наряд полиции охраны присвоил сумку с деньгами, которая принадлежала упавшему с самоката мужчине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

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Оперативники Департамента внутренней безопасности НПУ получили информацию об ограблении киевлянина, к которому, вероятно, причастны сотрудники полиции.

36-летний житель столицы пояснил, что он возвращался ночью домой на самокате, не удержал равновесие и упал. Полицейские, которые были рядом, остановились и подошли к нему. При этом один из сотрудников забрал его сумку.

В результате проведения первоочередных оперативно-розыскных мероприятий работники внутренней безопасности НПУ установили полицейских, находившихся в составе наряда, и задержали их. Ими оказались сотрудники Управления полиции охраны в Киеве. Старший наряда признался, что забрал сумку заявителя, а затем поделился частью похищенных денег с коллегами.

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Во время неотложных обысков обнаружена и изъята сумка потерпевшего, деньги и другие личные вещи. Сейчас готовится вручение подозрения 33-летнему полицейскому по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

Также будет предоставлена окончательная правовая квалификация действиям других сотрудников. Одновременно готовятся документы на увольнение полицейских наряда в полном составе со службы в полиции и будут приняты меры дисциплинарного воздействия к их руководству.

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