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За правопорядком в Мариуполе с 8 по 10 мая будут следить около 1,5 тыс. полицейских. ВИДЕО

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К охране общественного порядка 8-9 мая будет задействовано около 1,5 тыс. полицейских и нацгвардейцев. Силы правоохранителей направлены на обеспечение общественного порядка по случаю майских праздников и в поминальные дни.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

По случаю Дня памяти и примирения, а также Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне в Донецкой области состоится 31 массовое мероприятие. По предварительной информации, в них планируют принять участие около двух тысяч человек.

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С целью недопущения провокаций и нарушений порядка непосредственно в местах проведения мероприятий будут дежурить около тысячи полицейских. Увеличено количество пеших и автопатрулей. Наряды полиции приближены к площадям, мемориальным памятникам и местам почтения героев войны.

За правопорядком в Мариуполе с 8 по 10 мая будут следить около 1,5 тыс. полицейских 01

Полиция Донетчины предостерегает от конфликтных ситуаций и использования запрещенной коммунистической и нацистской символики (георгиевская лента, гербы и флаги СССР и УСРС, серп и молот, гимн СССР, коммунистические лозунги и т.п.), поскольку это влечет за собой административную и уголовную ответственность.

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На охрану общественного порядка на 244 кладбищах задействовано более 600 правоохранителей. Будут дежурить усиленные патрули, стражи порядка проводят разъяснительную работу с населением по соблюдению внедренных ограничений.

Полиция призывает соблюдать закон и с пониманием отнестись к мерам безопасности, которые направлены на сохранение спокойствия в регионе, жизни и здоровья граждан.

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  • Ksenia VB
    За правопорядком у Маріуполі з 8 до 10 травня стежитимуть близько 1,5 тис. поліцейських - Цензор.НЕТ 4912
  • Ksenia VB
    Бо я не вбачаю різниці між совєцьким окупантом і німецьким ?
    Перелічіть ви переваги комуніздів над нацистами.
  • Василь Худотеплий
    Жаль, что мы не услышим больше перлов Мендель.
    Она ре-реинкарнировалась в зад. За правопорядком у Маріуполі з 8 до 10 травня стежитимуть близько 1,5 тис. поліцейських - Цензор.НЕТ 1270

    За правопорядком у Маріуполі з 8 до 10 травня стежитимуть близько 1,5 тис. поліцейських - Цензор.НЕТ 7140
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