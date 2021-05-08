Дочь судьи Печерского суда Константиновой зачитала текст с извинениями: "Не была проинформирована о политических взглядах Басты". ВИДЕО

Дочь судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой Анастасия, которая накануне назвала быдлом тех, кто против артистов, выступающих в оккупированном Россией Крыму, обнародовала новое видео, в котором назвала вчерашние слова "неправильным высказыванием".

Как передает Цензор.НЕТ, видео она опубликовала у себя в Instagram.

Напомним, что 7 мая Анастасия Константинова в оскорбительной форме отозвалась об украинцах и с использованием нецензурной лексики призвала их смириться с российской оккупацией Крыма.

В опубликованном 8 мая видео она извинилась и заявила, что якобы не была осведомлена о политической позиции российского артиста Басты.

На видео заметно, что Константинова читает написанный заранее ею или для нее текст.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A N A S T A S I A (@konstanta00)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Не имеете права задерживать, хоть я убью сейчас кого-то", - суд закрыл дело против судьи Бабенко, которого поймали пьяным за рулем. ВИДЕО

"Я хочу сделать заявление — попросить прощения у украинских граждан, которых высказанная мной информация вызвала возмущение и оправданный гнев. Моя эмоциональная позиция в отношении артиста Басты была вызвана тем, что я являюсь ценителем его творчества и никоим образом не была проинформирована о его политических взглядах", — сказала она.

Девушка добавила, что если Баста действительно поддерживает аннексию Крыма, то она не разделяет его взглядов.

"Также я хочу извиниться за свою грубую форму выражения в отношении наших украинских граждан, защищающих свою территорию и отстаивают интересы территориальной целостности", — добавила Анастасия.

Девушка отметила, что она действительно из семьи юристов и готова нести ответственность за сказанное. "Я признаю, что опозорила их (родителей. — Ред.) имена", — отметила девушка, добавив, что является патриоткой своей страны и выступает за ее целостность.

Отметим, что 20-летняя Анастасия Константинова является студенткой юридического факультета КНУ им. Шевченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 15-летняя блогер Леоненко извинилась за оскорбительные высказывания об украинском языке. ВИДЕО