Дочь судьи Печерского суда Константиновой зачитала текст с извинениями: "Не была проинформирована о политических взглядах Басты". ВИДЕО
Как передает Цензор.НЕТ, видео она опубликовала у себя в Instagram.
Напомним, что 7 мая Анастасия Константинова в оскорбительной форме отозвалась об украинцах и с использованием нецензурной лексики призвала их смириться с российской оккупацией Крыма.
В опубликованном 8 мая видео она извинилась и заявила, что якобы не была осведомлена о политической позиции российского артиста Басты.
На видео заметно, что Константинова читает написанный заранее ею или для нее текст.
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"Я хочу сделать заявление — попросить прощения у украинских граждан, которых высказанная мной информация вызвала возмущение и оправданный гнев. Моя эмоциональная позиция в отношении артиста Басты была вызвана тем, что я являюсь ценителем его творчества и никоим образом не была проинформирована о его политических взглядах", — сказала она.
Девушка добавила, что если Баста действительно поддерживает аннексию Крыма, то она не разделяет его взглядов.
"Также я хочу извиниться за свою грубую форму выражения в отношении наших украинских граждан, защищающих свою территорию и отстаивают интересы территориальной целостности", — добавила Анастасия.
Девушка отметила, что она действительно из семьи юристов и готова нести ответственность за сказанное. "Я признаю, что опозорила их (родителей. — Ред.) имена", — отметила девушка, добавив, что является патриоткой своей страны и выступает за ее целостность.
Отметим, что 20-летняя Анастасия Константинова является студенткой юридического факультета КНУ им. Шевченко.