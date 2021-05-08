"Это ж немыслимо!": Пассажиры поезда Киев-Николаев ехали в вагоне с ведрами из-за сильно текущего потолка. ВИДЕО

Пассажиры поезда Киев-Николаев во время поездки вынуждены были держать возле себя ведра, так как с потолка капала вода.

Как передает Цензор.НЕТ со ссілкой на УНИАН, видео очевидцев в Facebook опубликовала Галина Попцова.

На кадрах видно, что дождь обильно заливал пол и нижние пассажирские кровати из ламп в потолке.

Чтобы не намокнуть, люди должны были постоянно следить за вещами и загибать ноги, поскольку в некоторых местах образовались лужи. Кое-кто держал возле себя ведра.

"Боюсь, что к утру в этом поезде Киев-Николаев пассажиры начнут топить дровами",– подписала видео пользовательница.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В апреле Укрзализныця вышла на показатели докризисного 2019 года в погрузке грузов, - и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Юрик

Читайте на Цензор.НЕТ интервью экс-ревизора "Укрзализныци" Александра Рудоманова: "Ты не можешь уволить долбо#ба за того, что он долбо#б. Не можешь уволить проводника, который работает 20 лет и не знает, где включать вентиляцию"