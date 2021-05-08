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"Это ж немыслимо!": Пассажиры поезда Киев-Николаев ехали в вагоне с ведрами из-за сильно текущего потолка. ВИДЕО

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Пассажиры поезда Киев-Николаев во время поездки вынуждены были держать возле себя ведра, так как с потолка капала вода.

Как передает Цензор.НЕТ со ссілкой на УНИАН, видео очевидцев в Facebook опубликовала Галина Попцова.

На кадрах видно, что дождь обильно заливал пол и нижние пассажирские кровати из ламп в потолке.

Чтобы не намокнуть, люди должны были постоянно следить за вещами и загибать ноги, поскольку в некоторых местах образовались лужи. Кое-кто держал возле себя ведра.

"Боюсь, что к утру в этом поезде Киев-Николаев пассажиры начнут топить дровами",– подписала видео пользовательница.

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Это ж немыслимо!: Пассажиры поезда Киев-Николаев ехали в вагоне с ведрами из-за сильно текущего потолка 01

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  • Ksenia VB
    "Это ж немыслимо!": Пассажиры поезда Киев-Николаев ехали в вагоне с ведрами из-за сильно текущего потолка - Цензор.НЕТ 2199

    Зате не Порошенко !
  • maravillo
    "Это ж немыслимо!": Пассажиры поезда Киев-Николаев ехали в вагоне с ведрами из-за сильно текущего потолка - Цензор.НЕТ 3001
  • Гыг с Вами
    выберете зелебобика или еще какого *********** на следующий срок-и топить начнут пассажирами,а не дровами
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