Новости Видео • Агрессия России против Украины

ВМС США задержали судно с партией российского оружия в Аравийском море. ВИДЕО

36 17558
Ракетный крейсер USS Monterey Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки задержал в Аравийском море судно без опознавательных знаков, на борту которого нашли российские противотанковые ракеты, китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщаил в Твиттере Пятый флот ВМС США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Флагман морской охраны Госпогранслужбы "Григорий Куропятников" встретил корабль Береговой охраны США "Hamilton". ФОТОрепортаж

Отмечается, что среди изъятого оружия - десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок, сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы.

Экипаж судна отпустили после допроса. Эксперты выясняют, откуда было отправлено оружие и кому оно предназначалось.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США будут готовы поставлять Украине вооружение в рамках уже существующих договоренностей, - советник Байдена Салливан

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Глеб123
    ВМС США задержали судно с партией российского оружия в Аравийском море - Цензор.НЕТ 7932
  • Виктор Ли a3db1a1b
    КАЦАПИ КРАЇНА ТЕРОРИСТ! ***** ВБИВЦЯ.! ВМС США задержали судно с партией российского оружия в Аравийском море - Цензор.НЕТ 8520
  • Андрей Стадник
    Хорошая новость.
    Теперь все это добро хорошо бы передать нам. Не в море же его топить.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости