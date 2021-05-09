ВМС США задержали судно с партией российского оружия в Аравийском море. ВИДЕО

Ракетный крейсер USS Monterey Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки задержал в Аравийском море судно без опознавательных знаков, на борту которого нашли российские противотанковые ракеты, китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщаил в Твиттере Пятый флот ВМС США.

Thousands of illicit weapons interdicted by guided-missile cruiser @USSMonterey (CG 61) from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7.



Cache of weapons included advanced Russian-made anti-tank guided missiles & Chinese Type 56 assault rifles. pic.twitter.com/07Fv92vbrV — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) May 8, 2021

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Отмечается, что среди изъятого оружия - десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок, сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы.

Экипаж судна отпустили после допроса. Эксперты выясняют, откуда было отправлено оружие и кому оно предназначалось.

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