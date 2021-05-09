"Секс-позитив с согласием": Жена члена набсовета "Укрзализныци" Лещенко Топольская (Dj Nastia) похвасталась выступлением на экстравагантной вечеринке в Москве. ВИДЕО
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Жена члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко Анастасия Топольская, известная под псевдонимом Dj Nastia, выложила фото и видео в соцсети, хвастаясь, как она выступает в московском клубе Mutabor.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с выступления из Москвы она опубликовала в Instagram.
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Отметим, 4 мая московский артцентр Mutabor анонсировал выступление Анастасии Топольской в столице РФ 8-9 мая.
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Жена Лещенко должна была стать частью ивента HOROVOD, у которого достаточно интересные правила.