"Секс-позитив с согласием": Жена члена набсовета "Укрзализныци" Лещенко Топольская (Dj Nastia) похвасталась выступлением на экстравагантной вечеринке в Москве. ВИДЕО

Жена члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко Анастасия Топольская, известная под псевдонимом Dj Nastia, выложила фото и видео в соцсети, хвастаясь, как она выступает в московском клубе Mutabor.