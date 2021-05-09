Проект "Без цензуры": Победобесие. Как разрушить советско-российский миф о "великой победе"?. ВИДЕО

Сегодня в "Без цензуры" с Богданом Буткевичем хотим поговорить о том, зачем в Союзе сконструировали "победобесие" и как Украина может разрушить миф о "великой победе".

Победобесие - это продукт брежневских времен. Когда совок начал явно заходить в идеологический тупик и никакой веры в коммунизм не осталось, то решили создать почти религиозный культ "великой победы".

К реальной мясорубке Второй мировой, одним из главных виновников которой был Сталин, этот культ, конечно же, не имел никакого отношения. Просто советский человек уже не верил ни в бога, ни в коммунизм, поэтому ему стали прививать веру в "победу".

Примечательно, что это дерьмо началось только через 20 лет после окончания войны. Почему? Потому что до этого времени произошли уже две волны смертей реальных фронтовиков.

Почему мы не должны отдавать кремлевским пропагандистам право на то, чтобы все связанное с советскими войсками, автоматически считалось российским? Как нам забрать у России право на историческую память о страшной и действительно братоубийственной для украинцев войне? Деконструкция победобесия - это не только о борьбе с откровенными фейками и ложью. Это и о том, чтобы выбить идеологический фундамент у Российской Федерации, благодаря которому считает себя победителем. Что думаете по этому поводу?

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