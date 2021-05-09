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"Простите нам наши ошибки", - украинские воины ко Дню Матери передали поздравления с передовой всем матерям Украины. ВИДЕО

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По случаю Дня Матери украинские воины, защищающие Родину от российского агрессора на передовой, передали свои поздравления всем матерям Украины.

Видео с защитниками Украины записал корреспондент Цензор.НЕТ Михаил Ухман. 

"Украина сегодня отмечает один из лучших праздников весны - День Матери. Дети едут в гости к своим матерям, дарят цветы, говорят моментами забытые добрые слова.

Не забыли об этом ярком дне украинские воины, которые защищают нашу страну от российских оккупантов.
У этих бойцов, которые на данном видео поздравляют матерей, была бессонная ночь. Российские оккупанты постоянно обстреливают наши позиции, поэтому ребята на страже каждый час.

Но для такого дела они нашли время и возможность, чтобы каждая украинская мама, посмотрев это видео, знала, что каждая ее слеза и молитва не проходит бесследно.

Спите спокойно наши мамы!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине сегодня отмечают День матери

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Топ комментарии

  • olele
    "Простите нам наши ошибки", - украинские воины ко Дню Матери передали поздравления с передовой всем матерям Украины - Цензор.НЕТ 3812
  • olele
    Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) 15 ч. ·

    НЕПЕРЕМОЖНІ
    Потрясаючу виставку відкрито в Умані:
    вдови й сироти вбитих Росією українських воїнів, сфотографовані в народних строях, з військовою формою своїх найдорожчих.
    Які обличчя, Господи. Які очі.

    (Тільки в осиротілих матерів очі - несила дивитися...)
    Дякую послу України в Чехії Євгену Перебийносу за публікацію.

    "Простите нам наши ошибки", - украинские воины ко Дню Матери передали поздравления с передовой всем матерям Украины - Цензор.НЕТ 3329
  • olele
    "Простите нам наши ошибки", - украинские воины ко Дню Матери передали поздравления с передовой всем матерям Украины - Цензор.НЕТ 7261
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