"Простите нам наши ошибки", - украинские воины ко Дню Матери передали поздравления с передовой всем матерям Украины. ВИДЕО

По случаю Дня Матери украинские воины, защищающие Родину от российского агрессора на передовой, передали свои поздравления всем матерям Украины.

Видео с защитниками Украины записал корреспондент Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

"Украина сегодня отмечает один из лучших праздников весны - День Матери. Дети едут в гости к своим матерям, дарят цветы, говорят моментами забытые добрые слова.

Не забыли об этом ярком дне украинские воины, которые защищают нашу страну от российских оккупантов.

У этих бойцов, которые на данном видео поздравляют матерей, была бессонная ночь. Российские оккупанты постоянно обстреливают наши позиции, поэтому ребята на страже каждый час.

Но для такого дела они нашли время и возможность, чтобы каждая украинская мама, посмотрев это видео, знала, что каждая ее слеза и молитва не проходит бесследно.

Спите спокойно наши мамы!"

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