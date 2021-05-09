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"Кива, покайся за наркоту!", - дискуссия между ОПЗЖ и С14 в центре Киева. ВИДЕО

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9 мая, в День победы над нацизмом в центре Киева дискутировали представители разных политических сил.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, с места событий.

Активисты праворадикальной С14 во главе с Евгением Карасем стояли в месте проходжения колонны ОПЗЖ.

Увидив в колонне нардепа Илью Киву,  Карась заявил: "Кива, покайся за наркоту! Как тебе было не стыдно?". 

По его словам, наркобарыги были причастны к назначению его руководителем ОБНОНа.

В ответ из колонны зазвучало : "Уроды, уроды". 

Видео - Олег Богачук

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  • саша паламарчук
    "Кива, покайся за наркоту!", - дискуссия между ОПЗЖ и С14 в центре Киева - Цензор.НЕТ 1696
  • Шрек Баблокат
    "Кива, покайся за наркоту!", - дискуссия между ОПЗЖ и С14 в центре Киева - Цензор.НЕТ 4024
  • саша паламарчук
    "Кива, покайся за наркоту!", - дискуссия между ОПЗЖ и С14 в центре Киева - Цензор.НЕТ 5725
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