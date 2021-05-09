"Кива, покайся за наркоту!", - дискуссия между ОПЗЖ и С14 в центре Киева. ВИДЕО
19 62359
9 мая, в День победы над нацизмом в центре Киева дискутировали представители разных политических сил.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, с места событий.
Активисты праворадикальной С14 во главе с Евгением Карасем стояли в месте проходжения колонны ОПЗЖ.
Увидив в колонне нардепа Илью Киву, Карась заявил: "Кива, покайся за наркоту! Как тебе было не стыдно?".
По его словам, наркобарыги были причастны к назначению его руководителем ОБНОНа.
В ответ из колонны зазвучало : "Уроды, уроды".
Видео - Олег Богачук