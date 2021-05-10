Уничтожение позиций наемников РФ на Донбассе: "Сидел бы у себя под Костромой, но решил подразнить украинцев голой сракой!". ВИДЕО беспилотника
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео он опубликовал в Facebook.
"Мог бы сейчас сидеть где-то у себя под Костромой и праздновать День Победы. Но нет, решил подразнить украинцев голой сракой!", — написал Притула.
На обнародованных кадрах можно заметить, что во время нанесения ударов один из террористов был голым. Точная дата и место съемки неизвестны.
"Я не так часто балую вас фидбэком от наших воинов, но здесь не сдержался. Особенно, когда знаешь, что и координация ведения огня, и это видео были сделаны благодаря коптеру, на который мы собирали по всей стране", — отметил волонтер.
"Не обещаю, что подобных видео я буду выставлять на своей странице много (подозреваю, что ФБ меня и за это забанит, поэтому буду благодарен за репост), но точно могу гарантировать, что слышу от наших защитников: ни одна потеря на фронте не проходит без кратной мести!!!", - добавил он, опубликовав реквизиты для помощи украинским защитникам.
Гривни
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