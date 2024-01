Уничтожение позиций наемников РФ на Донбассе: "Сидел бы у себя под Костромой, но решил подразнить украинцев голой сракой!". ВИДЕО беспилотника

Украинский телеведущий, политик и волонтер Сергей Притула показал видеозапись с беспилотника, на которой запечатлено уничтожение позиций российских наемников на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео он опубликовал в Facebook.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Мог бы сейчас сидеть где-то у себя под Костромой и праздновать День Победы. Но нет, решил подразнить украинцев голой сракой!", — написал Притула.

На обнародованных кадрах можно заметить, что во время нанесения ударов один из террористов был голым. Точная дата и место съемки неизвестны.

"Я не так часто балую вас фидбэком от наших воинов, но здесь не сдержался. Особенно, когда знаешь, что и координация ведения огня, и это видео были сделаны благодаря коптеру, на который мы собирали по всей стране", — отметил волонтер.

"Не обещаю, что подобных видео я буду выставлять на своей странице много (подозреваю, что ФБ меня и за это забанит, поэтому буду благодарен за репост), но точно могу гарантировать, что слышу от наших защитников: ни одна потеря на фронте не проходит без кратной мести!!!", - добавил он, опубликовав реквизиты для помощи украинским защитникам.

Гривни

Пополнение карты:

5168742063537207

Получатель: ПРИТУЛА С.Д.

Счет: 26200681993072

IBAN : UA843052990000026200681993072

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: АО КБ "ПРИВАТБАНК", КИЕВ, УКРАИНА

ЕДРПОУ полкчателя : 2975800618

For receiving SWIFT in US dollars (USD)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

IBAN: UA673052990000026200681955548

ACCOUNT: 5168742060489527

Beneficiary bank: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAIN

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank: P MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE: CHASUS33

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: 0011000080

For receiving SWIFT in euros (EUR)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

BAN: UA603052990000026202681911665

ACCOUNT: 5168742060489444

BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank : Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany

SWIFT CODE: COBADEFF

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: acc No 400 8867004 01