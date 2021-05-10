Фрегат Береговой охраны США "Hamilton" зашел в порт Одессы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Американский фрегат Береговой охраны USCGC Hamilton в понедельник утром 10 мая зашел в Одессу.

В 8:30 корабль пришвартовался на 15 причале Морвокзала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

"Гамильтон" вошел в черноморские воды вечером 27 апреля. На следующий день он провел учения с турецким фрегатом "Явуз". С 4 по 6 мая гостил в порту Батуми, проведя до захода в порт учения с грузинскими катерами типа "Айленд".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Российские корабли пытались мешать флагману морской охраны ГПСУ "Григорий Куропятников" встретить корабль Береговой охраны США "Hamilton". ФОТОрепортаж

Утром 8 мая на встречу с "Гамильтоном" вышел флагман украинской Морской охраны корвет BG50 "Григорий Куропятников". По информации ГПСУ, маневры проводились более чем в 100 милях от Одессы во время 4-бального шторма. Корабли оккупантов пытались препятствовать учениям. На следующий день к "Гамильтону" и "Куропятникову" присоединился украинский патрульный катер "Старобельск" для проведения упражнений типа Passex.

Напомним, американский фрегат в начале апреля вышел из США, преодолел Атлантику, посетил американскую военно-морскую базу Рота, что в Испании и базу в Неаполе. Это первый заход корабля американской Береговой охраны, начиная с 2008 года, когда заходил фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).

USCGC Hamilton — четвертый фрегат типа Legend, введенный в состав Береговой охраны в декабре 2014 года. Длина 127 метров, ширина 16, осадка 6,4 метра. Полное водоизмещение 4180 тонн. Скорость свыше 28 узлов, экипаж 111 человек, включая 15 офицеров.

Вооружение — 57-мм пушка Mk110, четыре пулемета Браунинг, система ближнего боя Block 1B Phalanx, различное радиоэлектронное оборудование, в том числе система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), вертолет MH-65 Dolphin и пара беспилотных летательных аппаратов типа VUAV.















