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В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сегодня, 10 мая, в Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения Киева от большевиков.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В мероприятии приняли участие представители общественности, Вооруженных сил Украины, Украинского института национальной памяти, Министерства иностранных дел Украины, Государственной службы этнополитики и свободы совести, Польского института в Киеве. Присутствующие почтили память украинских и польских воинов.

Также состоялась совместная молитва, возложение цветов и военная сальва в честь украинско-польского союза оружия у памятника "Старшинам Армии УНР – уроженцам Киева" (ул. Маршала Малиновского, 6-а).

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В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 01
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 02
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 03
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 04
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 05
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 06
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 07
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 08
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 09
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 10
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 11
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 12
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 13
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 14
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 15
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 16
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 17
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 18
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 19
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 20
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 21
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 22
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 23
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 24
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 25
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 26
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 27
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 28
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 29
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 30
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 31
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 32
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 33
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 34
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 35

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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  • Георгий Мокрицкий 2d2dca70
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  • віктор федорович 31ee1569
    В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от РОССИЙСКИХ ОККУПАНТОВ. Поки російських окупантів не будемо називати російськими окупантами, будемо під російською окупацією.
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