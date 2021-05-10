В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Сегодня, 10 мая, в Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения Киева от большевиков.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
В мероприятии приняли участие представители общественности, Вооруженных сил Украины, Украинского института национальной памяти, Министерства иностранных дел Украины, Государственной службы этнополитики и свободы совести, Польского института в Киеве. Присутствующие почтили память украинских и польских воинов.
Также состоялась совместная молитва, возложение цветов и военная сальва в честь украинско-польского союза оружия у памятника "Старшинам Армии УНР – уроженцам Киева" (ул. Маршала Малиновского, 6-а).
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ