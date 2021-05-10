Проект "Без цензуры": Ватное дно Победы - хроники майского обострения у пятой колонны Кремля. ВИДЕО
Их история - это символ того, как ненаказанное зло зло возвращается и забирает лучших. Кстати, Иван Залужный-старший очень четко знает, кто убийца сейчас. И почему танцы в пилотках на костях антигероев этого выпуска - это плевок в лицо всем ветеранам.
Нравственные чудовища на обломках ОПЗЖ-ТВ превратили Вторую мировую войну в свой частный маскарад и вытирают ноги уже о ветеранов войны на Донбассе.
Кроме традиционных танцев на костях погибших на полях Второй мировой войны, пятая колонна Кремля устроила в своем лепрозории еще и караоке жирных упитанных ватных котов.
Вашему вниманию - обзор отборного трэша и издевательства над здравым смыслом. Действующие лица: Михаил Добкин, Ренат Кузьмин, Снежана Егорова, "братья кролики" (Данилец и Моисеенко), а еще - Диана Панченко и Вячеслав Пиховшек в гимнастерках и другие.
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