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Проект "Без цензуры": Ватное дно Победы - хроники майского обострения у пятой колонны Кремля. ВИДЕО

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Этот выпуск мы посвящаем Ивану Аникеевичу Залужному - ветерану Второй мировой войны. И его героическому внуку Ивану Гутнику-Залужному, который погиб под Амвросиевкой на Донбассе.

Их история - это символ того, как ненаказанное зло зло возвращается и забирает лучших. Кстати, Иван Залужный-старший очень четко знает, кто убийца сейчас. И почему танцы в пилотках на костях антигероев этого выпуска - это плевок в лицо всем ветеранам.

Нравственные чудовища на обломках ОПЗЖ-ТВ превратили Вторую мировую войну в свой частный маскарад и вытирают ноги уже о ветеранов войны на Донбассе.

Кроме традиционных танцев на костях погибших на полях Второй мировой войны, пятая колонна Кремля устроила в своем лепрозории еще и караоке жирных упитанных ватных котов.

Вашему вниманию - обзор отборного трэша и издевательства над здравым смыслом. Действующие лица: Михаил Добкин, Ренат Кузьмин, Снежана Егорова, "братья кролики" (Данилец и Моисеенко), а еще - Диана Панченко и Вячеслав Пиховшек в гимнастерках и другие.

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Топ комментарии

  • Eispickel
    Уже семь лет никого не поздравляю 9-го мая. Причин несколько:
    Во-первых, гибель 70 миллионов людей во время Второй мировой войны, нельзя считать праздником и поводом кого-то поздравлять. В цивилизованных странах, в том числе и в Украине, 8 мая отмечают день окончания войны и памяти погибших - считая этот день не праздником, а самой ужасной в истории человечества трагедией.
    Во-вторых, как выяснилось, 9 мая не произошло никакого знаменательного события, которое могло бы послужить основанием для памятной даты в связи с победой над Германией. Так как сегодня известно, что «Акт безоговорочной капитуляции» подписали ночью в 2 часа 40 минут 7-го мая в Реймсе (Франция). Немецкое радио объявило о подписании безоговорочной капитуляции утром 7 мая. Вступила в силу капитуляция одновременно на западном и на восточном фронтах в 2 часа ночи 8 мая, после чего немецкие войска начали дисциплинировано сдавать оружие западным союзникам и красной армии по всей линии фронта. Официально о победе союзников над Германией, объявил Черчилль на митинге в Лондоне в начале дня 8 мая 1945 года. СССР с самого начала признал подписанную в Реймсе капитуляцию - о чем свидетельствуют многочисленные советские листовки, которые РККА 7-8 мая сбрасывала на немецкие позиции с требованием сдачи немецких войск в плен, на основании этой капитуляции.
    Советско/российская пропаганда до сих пор внушает всем ложь, что капитуляция была подписана в Берлине ночью, когда в Европе было 8-е мая, а в СССР уже 9-е… но эта ложь сегодня легко опровергается хрониками войны: на самом деле 9-го мая в 9:00 в Карлсхорсте (пригород Берлина), в связи с тем, что 7 мая в Реймсе представитель СССР не имея указаний, испугался подписывать «Акт безоговорочной капитуляции», союзники специально для СССР, собрались для подписания «Дополнительного протокола к Акту безоговорочной капитуляции от 7 мая 1945 года». По этому протоколу, СССР ратифицировал подписанную 7 мая капитуляцию. На подписание дополнительного протокола к капитуляции, со стороны западных союзников отправили второстепенных генералов. Из-за технических проволочек, связанных с приведением русского текста к английскому оригиналу, подписание протокола окончилось 9 мая в 12:20 (в Москве было 14:20 дня). Узнав о завершении процедуры ратификации акта безоговорочной капитуляции - Сталин вечером 9 мая в 21:00, выступил с заявлением о победе над Германией.
    В-третьих, с начала нулевых, Россия фактически присвоила дату 9 мая исключительно себе, и превратила ее празднование в какой-то отвратительный фетиш имперского победобессия, с хвастовством перед всем миром своей военной мощью, с обвешиванием населения власовскими георгиевскими ленточками, с бессмысленными некрофильскими маршами «бессмертных» полков (несущих купленные в супермаркетах портреты неизвестно кого). При этом Россия извратила большинство событий той войны, заменив их героизированными фейками - далеко переплюнув даже мастеров этого дела из КНДР.
    Один придуманный российскими пропагандистами лозунг «можемповторить» вызывает как минимум недоумение у здравомыслящих людей. Что вы можете повторить? То, как 7-ми миллионная армия бежала до Сталинграда, сдавая в многочисленных котлах от ста тысяч до полмиллиона красноармейцев, десятки тысяч единиц техники и вооружения и миллионы квадратных километров своей территории? Или может быть то, как после Сталинграда, получив по ленд-лизу американские технику, оружие, боеприпасы обмундирование и продовольствие - Жуков гнал в спешке мобилизованных совершенно не подготовленных солдат в мясорубку, лишь бы захватить и оккупировать побольше цивилизованной Европы, при этом теряя в боях своих солдат в 10-15 раз больше чем немцы (бабы еще нарожают)? Или может быть то, как сдали в плен 5,5 миллионов своих солдат - из которых почти 2 миллиона вместе с офицерами, генералами и даже 11 героями советского союза - перешли на сторону фашистов, чтобы воевать против красной армии убивая своих сограждан? Единственное, что россияне сумели повторить - так это через 55 лет после той войны, посадили себе на шею вместо Сталина нового диктатора - который уже 20 лет втягивает Россию в бесконечные и бессмысленные войны против своих соседей и угрожает оружием массового поражения цивилизованному миру.
    В общем, не вижу никакого вразумительного повода, хоть как-то реагировать на дату 9 мая - ИМХО, лучше оставить этот день покусанному останкинским телевизором населению страны-агрессора, пусть лишний раз порадуется тому, что в 1945 году их ГУЛАГ победил Бухенвальд…
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