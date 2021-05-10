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Памятник Жукову и проспект его имени будут в Харькове, - и.о. мэра Терехов. ВИДЕО

23 041214
И.о. мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе будет стоять памятник советскому маршалу Георгию Жукову, и проспект продолжит носить его имя.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт харьковского горсовета, об этом он заявил во время празнования Дня победы над нацизмом.

На концерте в парке Квитки-Основьяненко (Новобаварский район) Терехов заявил следующее: "Сегодня святой праздник для каждого истинного харьковчанина. Сегодня мы празднуем День победы. Наши отцы, наши деды ценой своей жизни, ценой своего здоровья добыли нам право под мирным небом работать в любимом городе Харькове. Низкий им поклон за этот подвиг.

Дорогие харьковчане, мы обязаны чтить память наших героев. Наш долг - от поколения к поколению передавать всю правду о войне, правду о том, кто добыл эту нелегкую победу. Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в городе Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект продолжит носить имя великого маршала победы и харьковчане будут отмечать этот святой праздник именно 9 мая".

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Видео - Харьковские известия

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Топ комментарии

  • POWER 15b00d0a
    Харьков не выполняет уже законы Украины??? это они уже начали путь сепаратизма??? Почему этот Терехов еще не в тюрьме???
  • Ksenia VB
    Бо в Україні немає нормальної влади.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Реванш кремлівських гнид триває!!! Зелена пліснява,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!!))
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