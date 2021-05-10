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"Аладдин" и "Жасмин" прокатился по Харькову на "ковре-самолете". Полиция выписала штраф. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Парень в костюме Аладдина и девушка в костюме принцессы Жасмин катались по городу на прицепленной к автомобилю конструкции, напоминающей ковер-самолет. Полиция романтику не оценила.

Об этом сообщает Патрульная полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Парочка сидела на покрытой ковром платформе на колесах, которую прикрепили к автомобилю. Конструкция ездила по центру города, двое пассажиров авто снимали происходящее на видео. Продолжалось это недолго: веселящихся людей заметили полицейские.

"Такие опасные развлечения недопустимы на дорогах, ведь могут стоить жизни и здоровья людей. Поэтому патрульные немедленно подали водителю требование об остановке", - сказано в сообщении.

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Водителя авто оштрафовали за нарушение ПДД и общественного порядка. Аладдин и Жасмин были вынуждены пересесть в салон.

Аладдин и Жасмин прокатился по Харькову на ковре-самолете. Полиция выписала штраф 01
Аладдин и Жасмин прокатился по Харькову на ковре-самолете. Полиция выписала штраф 02
Аладдин и Жасмин прокатился по Харькову на ковре-самолете. Полиция выписала штраф 03
Аладдин и Жасмин прокатился по Харькову на ковре-самолете. Полиция выписала штраф 04

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