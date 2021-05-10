"Аладдин" и "Жасмин" прокатился по Харькову на "ковре-самолете". Полиция выписала штраф. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Парень в костюме Аладдина и девушка в костюме принцессы Жасмин катались по городу на прицепленной к автомобилю конструкции, напоминающей ковер-самолет. Полиция романтику не оценила.

Об этом сообщает Патрульная полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Парочка сидела на покрытой ковром платформе на колесах, которую прикрепили к автомобилю. Конструкция ездила по центру города, двое пассажиров авто снимали происходящее на видео. Продолжалось это недолго: веселящихся людей заметили полицейские.

"Такие опасные развлечения недопустимы на дорогах, ведь могут стоить жизни и здоровья людей. Поэтому патрульные немедленно подали водителю требование об остановке", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Пьяный одессит устроил гонки с полицией и повредил 9 автомобилей

Водителя авто оштрафовали за нарушение ПДД и общественного порядка. Аладдин и Жасмин были вынуждены пересесть в салон.







