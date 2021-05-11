"Окопная война": "Я разговаривал с украинскими воинами на передовой, и они благодарны, что к ним приезжают из "мирной" части страны, поддерживают и не забывают" - лидер рок-группы "Бумбокс" Хлывнюк. ВИДЕО
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Сегодня в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ смотрите интервью с вокалистом группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком и украинским кинорежиссером - Олегом Сенцовым.
Андрей, Олег и их друзья приехали в Донецкую область, чтобы встретиться с украинскими воинами, которые защищают нашу землю от российских оккупантов, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.
Олег Сенцов уже не впервые приезжает на фронт. Для Андрея Хлывнюка поездка на войну была первой.
Что они увидели на передовой, какие впечатления от встречи с нашими защитниками?
Состоится ли концерт легендарной украинской рок-группы "Бумбокс" на фронте?
Какую правду увидел и озвучил Олег Сенцов?
Об этом всем и не только - смотрите в нашей рубрике "Окопная война".