"Окопная война": "Я разговаривал с украинскими воинами на передовой, и они благодарны, что к ним приезжают из "мирной" части страны, поддерживают и не забывают" - лидер рок-группы "Бумбокс" Хлывнюк. ВИДЕО

Сегодня в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ смотрите интервью с вокалистом группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком и украинским кинорежиссером - Олегом Сенцовым.

Андрей, Олег и их друзья приехали в Донецкую область, чтобы встретиться с украинскими воинами, которые защищают нашу землю от российских оккупантов, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

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Олег Сенцов уже не впервые приезжает на фронт. Для Андрея Хлывнюка поездка на войну была первой.

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Что они увидели на передовой, какие впечатления от встречи с нашими защитниками?

Состоится ли концерт легендарной украинской рок-группы "Бумбокс" на фронте?

Какую правду увидел и озвучил Олег Сенцов?

Об этом всем и не только - смотрите в нашей рубрике "Окопная война".