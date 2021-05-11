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"Окопная война": "Я разговаривал с украинскими воинами на передовой, и они благодарны, что к ним приезжают из "мирной" части страны, поддерживают и не забывают" - лидер рок-группы "Бумбокс" Хлывнюк. ВИДЕО

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Сегодня в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ смотрите интервью с вокалистом группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком и украинским кинорежиссером - Олегом Сенцовым.

Андрей, Олег и их друзья приехали в Донецкую область, чтобы встретиться с украинскими воинами, которые защищают нашу землю от российских оккупантов, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Олег Сенцов уже не впервые приезжает на фронт. Для Андрея Хлывнюка поездка на войну была первой.

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Что они увидели на передовой, какие впечатления от встречи с нашими защитниками?

Состоится ли концерт легендарной украинской рок-группы "Бумбокс" на фронте?

Какую правду увидел и озвучил Олег Сенцов?

Об этом всем и не только - смотрите в нашей рубрике "Окопная война".

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Топ комментарии

  • Гундяй Крестовоздвиженский
    Хливнюку - респект!
    достойна людина і патріот
  • Палиця Василь
    Респект Андрій ! Дякую за гормадянську позицію!
  • Vitaliy Mauler
    Фронтвумен украинской группы Go-A, которая представит Украину на "Евровидении 2021", Екатерина Павленко 10 мая в интервью Deutsche Welle рассказала о выступлении перед украинскими солдатами.
    "Мне кажется, аполитичным может быть только человек, который никогда не сталкивался с войной и у которого никто не погиб на войне. А война есть, и там до сих пор жертвы. Когда мы ехали выступать на фронт, задумались, что у нас нет ни одной песни о войне или чего-то патриотического. А потом приехали. И солдат говорит: "А можете народную песню спеть, как мне бабушка пела?". И мы спели. Петь солдатам о войне немного неправильно. Особенно песни, написанные людьми, которые никогда не были на войне", - отметила она.

    По словам Павленко, иногда они отказываются от предложений по работе: петь в рамках предвыборной кампании и рекламировать алкоголь.

    Солистка Go-A призналась, что у коллектива есть фанаты в РФ.

    "Концерты в России мы не рассматриваем, хотя у нас там действительно много слушателей. Они нам пишут приятные слова, пишут даже на украинском языке, и многие из Сибири. Это не случайно, там же много украинцев осталось. И мы не можем не любить их только потому, что они проживают на той территории. Они пишут от души и говорят, что наша музыка побуждает их по-другому взглянуть на Украину", - отметила она.
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