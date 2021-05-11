Разбор деятельности ЧВК "Вагнер": Практически каждое серьезное задание было бездарно провалено. ВИДЕО
Об этом сообщает канал Volny Belarus, как информирует Цензор.НЕТ.
Несколько из них:
- Смерть всего подразделения "Вагнер", когда проводилась провальная кампания предположительно против повстанческой группы в Северном Мозамбике. Правительство Мозамбика было вынуждено нанять более профессиональных наемников из Южной Африки, чтобы разрешить этот кризис.
- Провальная попытка развертывания "Вагнер", чтобы не допустить распада режима Омара Аль-Башира в Судане, отмечая, что развертывание "Вагнер" (и ассоциирующиеся с этим риски) соотносилось с попытками Пригожина получить доступ к полезным ископаемым Судана.
- Обстоятельства и опасность, с которыми столкнулось "Вагнер", проводящая операции в Ливии, противопоставлять с расточительным образом жизни и средствами, которыми располагал Пригожин. Мы бы предложили это ярко обрисовать, используя недавнюю публикацию о воспоминаниях оперативника "Вагнер" Марата Габидулина, в которых упоминаются детали примитивных условий проживания, плохое обмундирование и опасности, с которыми столкнулся контингент "Вагнер".
"У боевиков данного подразделения нет абсолютно никакого правового статуса, и по международному законодательству они проходят как наемники, что запрещено в большинстве цивилизованных стран мира и даже в РФ. Абсолютно маргинальный характер личного состава, неуважение к местному населению даже на востоке Украины, куда они ехали вроде как защищать русскоязычное население. Резюме может быть только одно, ЧВК "Вагнер" это просто ручные киллеры Кремля", - подытожило издание.