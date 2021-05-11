Участок "дороги единства" на Днепропетровщине ремонтируют в круглосуточном режиме, - "Укравтодор". ВИДЕО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".
Сейчас работы проводят на участке в Пятихатском направлении, Криворожском направлении (в г. Днепр) и на отрезке трассы в направлении Донецка.
Сотрудники дорожной службы фрезеруют старое покрытие, устраивают выравнивающий слой дорожного покрытия, расчищают обочины и удаляют поросли. На участке км 151+930 - км 196+816 уже укладывают верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона, наносят дорожную разметку и устанавливают барьерные ограждения.
Отмечается, что во время ремонта движение транспорта осуществляется в реверсном режиме. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения.
"Будьте внимательны в местах проведения работ, придерживайтесь скоростного режима и обращайте внимание на предупредительные знаки", - говорится в сообщении.
В рамках президентской программы "Большая стройка" открытие самой длинной трассы области будет приурочено к 30-й годовщине Независимости Украины.
Напомним, заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.