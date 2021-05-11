"Докажите своими действиями, поезжайте в Горловку или Алчевск", - Казанский сторонникам России в Одессе, скандировавшим 9 мая лозунги в поддержку "ДНР". ВИДЕО

Одесситы, скандировавшие 9 мая лозунги в поддержку "ДНР", призывают режим ОРДЛО в свой город.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение на своем ютуб-канале высказал медийщик и представитель ОРДО в ТКГ Денис Казанский.

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Люди, скандировавшие 9 мая в Одессе "Донбасс, мы с тобой", таким образом поддержали незаконное формирование "ДНР", считает Казанский, и призвали его в Одессу:

"Они поддерживают ситуацию, когда рабочие заводов и шахт по полгода сидят без зарплаты, поддерживают уничтожение предприятий, поддерживают комендантский час и репрессии, поддерживают захват чужого имущества, поддерживают зарплаты в 7 тысяч рублей. Если эти люди все это поддерживают, то отсюда следует простой логичный вывод, что они желали такого же своему городу и своим соседям. А вот это уже повод одесситам задуматься.

Часто таких людей называют врагами Украины. Но, вы знаете, они и сами не очень то против, и даже гордятся, потому что действительно считают себя врагами Украины. Но важно понимать, что в первую очередь эти люди являются врагами для своего города, своих соседей и земляков. Потому что если они не дай Бог когда-то придут к власти, то, в первую очередь от этого пострадают не жители Полтавы, не жители Луцка, Ривне или Тернополя. В первую очередь от этого пострадают те, кто живут рядом. У их соседей будут отжимать машины на блокпостах, это у их соседей обесценятся квартиры, у их соседей не будет работы, их соседи будут сидеть под ночным домашним арестом из-за комендантсоко часа...".

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