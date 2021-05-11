Вратарь уклоняется от шайбы, защитники бездействуют: как Путин забил 8 шайб в гала-матче НХЛ. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.нет, команда "Легенды хоккея", за которую играл Путин в ходе матча в Сочи, одержала победу со счетом 13:9 над сборной НХЛ.
Президент РФ забросил 8 шайб и отдал одну результативную передачу. Одной заброшенной шайбой в составе победителей отметился министр обороны Сергей Шойгу.
Арбитром на матче был глава Международной федерации хоккея Рене Фазель, прибывший в Россию, чтобы проконтролировать подготовку к Чемпионату мира, который должен пройти в РФ в 2023 году.
Тем временем любители хоккея отмечают нелепое бездействие защитников, команды, проигравшей команде Путина.
Среди комментариев:
"Я вот когда со своими внуками играю стараюсь им поддаться чтобы у них формировалось чувство победителей, но им пять и четыре года, а сдесь вроде дядя взрослый не противно самому в такой хоккей играть, даже в таком и то очковтирательство и лицемерия".
"Ещё бы ворота на радио управлении чтоб сами за шайбой ездили".
"Вратари настоящие профессионалы! Это-ж надо так уворачиваться от ползущих в ворота шайб!".
"Диктор так рьяно комментирует броски Путина, значит собрался в депутаты Госдумы".