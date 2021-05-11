"Я осознал себя богом, а летом во мне начал пробуждаться монстр": появилось первое видео допроса казанского стрелка Галявиева. ВИДЕО
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал во время допроса, видео которого опубликовали в сети.
"Я осознал себя богом не сразу, месяца два назад. А летом во мне начал пробуждаться монстр, конкретно. Я всех начал ненавидеть. Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть. Не смейте мне приписывать какую-то экстрасенсорную или психологическую херню", - говорит задержанный на видео.
Также он отметил, что отрекся от своих родителей.
"Мне никто не говорил, я сам два месяца назад осознал, что я бог. Я впервые сказал это своей маме, у меня мамы нет, я её на "вы" просто называю. Она мне не мать. У меня нет родителей, я вас всех ненавижу. У меня нет матери, я от всех отказался. Женщина, которая меня родила, это не мать. Нет ни мамы, ни папы, я их так никогда не называл", - отмечает Галявиев.
Источник: t.me/nexta_live/13811
Вместе с тем, как Телеграм-канал Mash Iptash после стрельбы в школе Казани Ильназ Галявиев сам сдался полиции.
"19-летний Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе №175, сам сдался полиции", - говорится в сообщении.
На кадрах ролика видно, как Галявиев выходит из здания школы с поднятыми руками.
Источник: ttps://t.me/mash_iptash
Сообщается, что это произошло в 09:34. В здании школы он пробыл восемь минут перед тем, как сдаться.
В отделении полиции Гвардейский, где он сейчас находится, объявили план "Крепость".
Также сообщается, что в результате действий казанского стрелка погили 10 человек, в больнице - 21.
Напомним, утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба и взрыв.
Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.
В результате стрельбы погибли десять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.