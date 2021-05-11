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В сети опубликовали видео, на котором из казанской школы вывозят тела погибших в результате стрельбы учеников, - СМИ. ВИДЕО

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В сети появилось видео, как из казанской гимназии №175, где 19-летний парень устроил стрельбу, вывозят тела погибших.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующую запись опубликовал Telegram-канал Mash.

"Из 175-й гимназии в Казани вывозят тела погибших. 10 человек. Сейчас в больницах находится 21 пострадавший, среди них один в крайне тяжелом состоянии, 7 — в тяжелом, остальные в состоянии средней тяжести. Шестерых оперируют", - говорится в сообщении.

В то же время Telegram-канал "Life-Shot" опубликовал аудиосообщение одной из учениц, которая на момент стрельбы находилась в школе.

"Мы закрылись в кабинетах и сидим под партой", - говорит ученица. На фоне раздаются звуки стрельбы.

Ранее сообщалось, что 19-летний парень открыл стрельбу в одной из казанских школ.

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