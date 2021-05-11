Новости Видео

На мосту Патона в Киеве перевернулся автомобиль, за рулем которого была пьяная в хлам девушка. Драгер показал 3,4 промилле. ВИДЕО

17 00421
На мосту Патона в Киеве перевепрнулась машина. Водителем оказалась женщина с зашкаливающим уровнем алкоголя в крови.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.

"Пьяная в хлам барышня перевернулась в Киеве на мосту Патона, Драгер показал 3,4! Вот это я понимаю уровень! Это по-украински, можем гордится что такие орлицы среди нас!
К счастью обошлось без тяжелых травм! Но на ногах рулевой стоять было очень трудно! На месте работала полиция и медики", - пишет издание.

Читайте также: "Аладдин" и "Жасмин" прокатился по Харькову на "ковре-самолете". Полиция выписала штраф. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Топ комментарии

  • Филипп Филиппович Преображенск
    - Дорогой, у нас машина не заводится. По-моему из-за воды в карбюраторе.
    - А ты знаешь где карбюратор?
    - Карбюратор в машине.
    - А где машина?
    - Машина в реке.
  • YU ST
    На мосту Патона в Києві перекинувся автомобіль, за кермом якого була п'янезна дівчина. Драгер показав 3,4 проміле - Цензор.НЕТ 9774
  • Палєо Мустьє
    Хоч не вбила дебілка нікого і то добре.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости