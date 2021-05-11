СБУ проводит обыски в доме Медведчука на улице Монтажников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У дома нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука дежурят сотрудники в форме с нашивками СБУ, стоит много машин, работают и другие силовики.