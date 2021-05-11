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Кива отрицает, что Медведчук покинул Украину. ВИДЕО

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Нардеп ОПЗЖ Илья Кива опроверг информацию о том, что его коллега по фракции, кум Путина Виктор Медведчук покинул Украину.

Об этом он заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PavlovskyNEWS.

Кива предположил, что Медведчук "сейчас улыбается, сидя в своем кабинете". Также нардеп уточнил, что лидер ОПЗЖ не боится тюрьмы, как и он сам.

Также он подчеркнул, что "никто никуда бежать не собирается" и зашел в офис ОПЗЖ, где сейчас проводит обыски СБУ.

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Напомним, ранее сообщалось, что в доме пророссийского политика Виктора Медведчука по улице Монтажников в Киеве проходят обыски.

Позже генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение нардепам Медведчуку и Козаку. Их подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму

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