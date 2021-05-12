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Член набсовета "Укрзализныци" Лещенко: Жена поехала в Москву защищать ЛГБТ от Путина и Кадырова и за это заслуживает широкой поддержки. ВИДЕО

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Сергей Лещенко отреагировал на критику в адрес супруги Анастасии Топольской за ее выступление в Москве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире 4 канала.

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"Я свою жену поддерживаю и буду защищать от любых нападок. Наоборот за меры по популяризации Украины в мире, за то, что она поднимает бренд Украины и является признанным в мире исполнителем электронной музыки, за то, что не сменила гражданства, она заслуживает широкой поддержки украинцев.

По поводу мероприятий, проходивших в Москве, то на самом деле она в стране, где угнетают эту культуру (потому что мерприятие состоялось при участии представителей ЛГБТ-сообщества, страдающего от Путина и Кадырова). В Росси нужно поддерживать маргинализированных, которых убивает режим Путина", - отметил он.

Напомним, 4 мая московский артцентр Mutabor анонсировал выступление Анастасии Топольской в столице РФ 8-9 мая.

Позже Топольская похвасталась выступлением на экстравагантной вечеринке в Москве.

Анастасия Топольская отреагировала на критику за выступление в Москве, опубликовав фотографию в сторис Instagram, на котором девочка справляет нужду.

"Передаю привет всем ботофермам и хейтерам. Пишите еще. Поднимайте мои публикации в топ", - подписала снимок Топольская.

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