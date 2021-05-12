В фуре, прибывшей в порт Черноморска, прятались три незаконных мигранта, - Госпогранслужба. ВИДЕО

10 мая сотрудники Одесского погранотряда обнаружили трех нелегальных мигрантов в порту Черноморска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Государственная пограничная служба.

"...При осмотре полуприцепа грузовика, прибывшего в Черноморский порт на судне из Турции, пограничники заметили порез тента. Вскоре после углубленного осмотра прицепа пограничники Одесского отряда обнаружили трех человек без документов, с их слов - один гражданин Палестины, двое из Туниса. Иностранцы признались, что в поисках "лучшей жизни" они пытались через Украину попасть в Германию. Как выяснилось, нарушители заплатили по 1000 евро каждый за нелегальное путешествие. Сейчас обнаруженные лица находятся под постоянной охраной пограничного спецподразделения. Правонарушителей отправят в страны происхождения в ближайшее время", - отмечается в сообщении.

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Также Госпогранслужба напомнила, что по результатам пограничного года - с 25 апреля 2020 по 25 апреля 2021, украинские пограничники обнаружили более 4600 незаконных мигрантов. Более 1000 нелегалов остановили за незаконное пересечение государственной границы, преимущественно со странами ЕС. Если обратить внимание на страны происхождения мигрантов, то это в основном - Алжир, Иран, Турция, Молдова, РФ, Индия, Марокко, Сирия а также Узбекистан.



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