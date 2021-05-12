Израильский "Железный купол" в действии. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время вчерашних массовых обстрелов Израиля "Хамасом" она показала свою эффективность.
"Хамас" утверждает, что запустило в направлении Тель-Авива и его пригородов 130 ракет.
Видео: Richard Chendler
Израиль на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов. Обычно боевики из сектора Газа ведут огонь по направлению близлежащих городов, таких как Сдерот и Ашкелон. Тель-Авив расположен значительно дальше, и для того, чтобы нанести по нему удары требуются более совершенные ракеты, нежели те, которые обычно применяют бойцы"Хамас".
Это - самая серьезная вспышка боевых действий между Израилем и вооруженными группировками в Секторе Газа за последние два года. Она вызвана столкновениями между палестинцами и израильской полицией в мечети Аль-Акса в Иерусалиме, которые произошли в понедельник.
Боевые действия между Израилем и "Хамасом" были вызваны столкновениями между палестинцами и израильской полицией в священном комплексе на вершине холма в Восточном Иерусалиме. Место уважают и мусульмане, называя его Харам аль-Шариф (Благородное святилище), и евреи, для которых оно известно как Храмовая гора. "Хамас" требовал от Израиля вывести полицию оттуда и из соседнего, преимущественно арабского района Шейх Джарра. "Хамас" запустил ракеты, когда его ультиматум остался без внимания.