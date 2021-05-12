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Израильский "Железный купол" в действии. ВИДЕО

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Тактическая система ПРО "Железный купол", предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров, была введена в работу 10 лет назад.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время вчерашних массовых обстрелов Израиля "Хамасом" она показала свою эффективность.

"Хамас" утверждает, что запустило в направлении Тель-Авива и его пригородов 130 ракет.

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Видео: Richard Chendler

Видео: The Telegraph

Видео: Виктор Верцнер.

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Израиль на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов. Обычно боевики из сектора Газа ведут огонь по направлению близлежащих городов, таких как Сдерот и Ашкелон. Тель-Авив расположен значительно дальше, и для того, чтобы нанести по нему удары требуются более совершенные ракеты, нежели те, которые обычно применяют бойцы"Хамас".

Это - самая серьезная вспышка боевых действий между Израилем и вооруженными группировками в Секторе Газа за последние два года. Она вызвана столкновениями между палестинцами и израильской полицией в мечети Аль-Акса в Иерусалиме, которые произошли в понедельник.

Боевые действия между Израилем и "Хамасом" были вызваны столкновениями между палестинцами и израильской полицией в священном комплексе на вершине холма в Восточном Иерусалиме. Место уважают и мусульмане, называя его Харам аль-Шариф (Благородное святилище), и евреи, для которых оно известно как Храмовая гора. "Хамас" требовал от Израиля вывести полицию оттуда и из соседнего, преимущественно арабского района Шейх Джарра. "Хамас" запустил ракеты, когда его ультиматум остался без внимания. 

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Топ комментарии

  • cimbitep
    нет никаких хамасовских ракет. там исключительно кацапский металлолом от *****. а он, как известно, кривизну земли не учитывает, так ,что эффективность "железного купола" проверить сложно.
  • Александр b9c4d8fd
    Это потому, что в Израиле во время войны (а она там перманентно идет постоянно) никому и в горячечном бреду не придёт в голову голосовать за главнокомандующего, президента и гаранта законов, который хером на рояле играл пол года до этого, и при всех президентах был придворным шутом. Причем и Израиля, и Палестины.
  • Володимир Начинка
    Спонсор тероризму на Землі один.
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