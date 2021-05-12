Прихожане УПЦ МП и ПЦУ подрались на Ривненщине, к врачам обратились больше 20 человек. ВИДЕО

Община Свято-Иоанно-Богословской парафии проголосовала за переход из УПЦ МП в ПЦУ в августе 2019 года. В УПЦ МП говорят, что в собрании участвовали не все верующие, а всего лишь группа активистов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Драка произошла 10 мая рядом с храмом, внутри которого находилась группа прихожан ПЦУ. Они утверждают, что представители УПЦ МП пытались прорваться в храм и сломали забор и ворота. Представители УПЦ МП говорят, что представители ПЦУ незаконно захватили храм.

"Предварительно известно, что одна из религиозных общин закрылась в церкви, где проводила литургию. Об этом узнали представители другой общины и пришли выяснять отношения. Поэтому между прихожанами возникла потасовка", - рассказала пресс-секретарь полиции Мария Юстицкая.

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Источник: instagram.com/rivne_1283/?utm_source=ig_embed

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Медики скорой помощи выезжали в этот день к храму дважды, всего оказав помощь более чем 20 участникам конфликта. Одного из них пришлось госпитализировать.

Сейчас храм опечатан Нацполицией, возле него выставлена круглосуточная охрана. Полицейские открыли уголовное производство по статьям "самоуправство" и "хулиганство".

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