Появились записи признания сотрудника СБУ, предавшего Украину с целью получения квартиры в Москве и гражданства РФ и выданного РФ в обмен на украинских пленных в 2019 году. ВИДЕО

Главным следственным управлением Службы безопасности Украины осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве № 22018000000000114 от 03.04.2018 по подозрению гражданина Украины Васьковского Андрея Сергеевича, 25.12.1990 г.р. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Васьковский А.С. проходил военную службу в СБУ на следующих должности старшего оперуполномоченного на особо важных объектах 1 Управление Департамента контрразведки СБ Украины.

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"В ходе осуществления досудебного расследования установлено, с конца 2016 года по настоящее время, Васьковский А.С., имея допуск к государственной тайне по форме № 2 и действуя в интересах Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Службы внешней разведки Российской Федерации, используя при этом для передачи информации собственный мобильный телефон, персональный компьютер, электронную почту и облачное хранилище, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну и содержащих служебную информацию, а также передавал представителю иностранной организации собранную информацию, чем оказывал помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - отмечается в сообщении СБУ.

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При этом, приоритетными направлениями противоправной деятельности представитель иностранной организации определил Васьковский А.С. следующие:

- активные контрразведывательные мероприятия СБ Украины;

- любые направления работы СБ Украины по Российской Федерации;

- непризнанная Приднестровская республика;

- район проведения антитеррористической деятельности;

- перевод по службе до 5 управления ОКР СБ Украины:

- заражение служебных ПЭВМ сотрудников ОКР СБ Украины вредным программным обеспечением для негласного сбора информации.

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Отмечается, что за период конфиденциального сотрудничества с представителем иностранной организации Васьковским А.С. было собрано и передано последним документальные материалы по оперативно-служебной деятельности ДЗНД и ОКР СБ Украины, отработанные им лично и другими сотрудниками, за период с 2015 по 2018 гг. общий количеством более 1 тыс. файлов, из которых более 500 в отношении иностранных дипломатов и их связей.

По периодам: 2015 - около 50; 2016 - около 50; 2017 - около 700; 2018 - около 300.

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"Васьковский А.С. совершил государственную измену по мотивам ненависти к Украине, любви к Российской Федерации и, имея пророссийские взгляды на дальнейшее развитие Украины. Конечной целью последнего было получение квартиры в г. Москва и гражданства Российской Федерации. Согласно приговору Броварского горрайонного суда Киевской области от 22.08.2019 Васьковский А.С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1 (один) год и 7 (семь) дней без конфискации имущества.

Такое мягкое наказание Васьковского А.С. за совершенное преступление стало возможным исключительно из-за необходимости передачи последнего Российской Федерации, которая потребовала гражданина Украины - действующего (до приговора суда) сотрудника Департамента контрразведки СБ Украины Васьковского А.С. на обмен пленными, который состоялся между Украиной и РФ 07.09.2019.