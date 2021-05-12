Медведчук хотел попасть к Венедиктовой в кабинет, но его не пустили. ВИДЕО

Подозреваемый в государственной измене глава политсовета ОПЗЖ же Виктор Медведчук хотел попасть в кабинет генеральному прокурору Ирине Венедиктовой. Секретарь его не пустила.

Видео из приемной Венедиктовой опубликовано в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

На нем видно, что Медведчук, Рабинович, Кива и Кузьмин говорят, что хотят попасть на прием к генеральному прокурору. Секретарь отвечает, что сейчас Венедиктова занята - у нее важный звонок. Депутатам предложили подождать или пройти к первому заместителю генпрокурора. Они выбрали подождать.

Удалось ли депутатам ОПЗЖ в дальнейшем попасть на прием к Венедиктовой – неизвестно.

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Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

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На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением.