"Без цензуры" в прямом эфире: Поймать Медведчука, Оседлать вату, Жена Лещенко в Москве, Опыт Израиля. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Традиционно по средам к вам приближается "Без цензуры в прямом эфире". Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева расскажут о самых громких политических событиях.

Стрим начнется в 20:45, сообщает Цензор.НЕТ.

⚡️Поймать Медведчука.

11 мая стало известно, что СБУ проводит обыски в доме кума Владимира Путина - Виктора Медведчука. В этот же день Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что уже подписала подозрение Медведчуку и Козаку. Нардепов подозревают в измене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму.

⚡️Оседлать пророссийское движение.

Кто хочет и у кого есть реальные шансы занять нишу главного борца за "русский мир" в Украине? Поговорим о межвидовой борьбе внутри пятой колонны Кремля в Украине.

⚡️Жена Лещенко в Москве.

9 мая Анастасия Топольская, которая выступает под псевдонимом DJ Nastia, обнародовала в Инстаграме сообщение с геолокацией из московского клуба Mutabor. Под своим альтернативным именем SHEIS жена члена наблюдательного совета "Укрзализныци" сыграла для российского ЛГБТ-сообщества на вечеринке HOROVOD".

Член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в эфире "4 канала" заявил, что выступление его жены Анастасии Топольской в столице России Москве служило "поддержке людей, которые являются прямыми жертвами режима" президента России Владимира Путина.

⚡️Опыт Израиля для Украины.

Более тысячи ракет были выпущены из Сектора Газа в сторону Израиля, из них 200 упали на прибрежной территории самого Сектора Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала двух высокопоставленных лидеров ХАМАС - начальника отдела безопасности военной разведки Хасана Кауги и его заместителя Ваиля Иссу.

Также ЦАХАЛ поразил еще около 500 ключевых объектов боевиков, включая дома трех высокопоставленных лидеров ХАМАС. Сообщают о "десятках убитых боевиков ХАМАС".

Будет жарко, Включайтесь! 🔥🔥🔥