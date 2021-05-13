Задержанный 9 мая близ Горловки разведчик "ДНР" признался, что террористы использовали водонапорную станцию в качестве военного объекта. ВИДЕО
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Подступ к оккупированной Горловке в последние недели явлется одним из самых горячих участков фронта
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сюжете 5 канала.
Отмечается, что окружающие высоты контролируют оккупанты, разместив там своих снайперов, которые работают регулярно.
9 мая у оккупированной Горловки сотрудники СБУ задержали разведчика "ДНР". Уже после задержания рассказал о провокации, которые террористы планировали против украинских воинов. Он признался, что террористы использовали водонапорную станцию в качестве военного объекта. В результате халатного обращения со взрывчатыми веществами произошел взрыв, разрушивший станцию.