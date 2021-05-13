"Разговаривайте в ВР, а не здесь". - "Мы в туалет ходили", - судья отчитал Рабиновича и Бойко, нарушивших порядок во время процесса по избранию меры пресечения Медведчуку. ВИДЕО

Судья Печерского райсуда Киева сделал замечание депутатам от ОПЗЖ, присутствующим в зале заседания на процессе по избранию меры пресечения Виктору Медведчуку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Уважаемые народные депутаты, если у вас есть такое желание, мы можем сюда пригласить господина Разумкова, он сядет вместо следственного судьи. Если вы не уважаете суд, что вы здесь делаете? Вы демонстрируете всем телеканалам свое пренебрежительное отношение как к суду, так и к обществу. Пожалуйста, если вы хотите общаться, уходить, покидаем зал заседаний, общайтесь на улице, общайтесь в ВР. А не здесь пожалуйста", - заявил судья, отметив, что это касается Рабиновича и Бойко.

На эту реплику судьи Рабинович отметил, что они якобы "ходили в туалет".

В то же время судья напомнил нардепам, что самовольно выходить и входить в зал суда после начала процесса запрещено.

"Если вы желаете выйти, нужно обратиться за разрешением", - отметил судья.

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