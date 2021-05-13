Три дня эскалациии: "Хамас" из Сектора Газа выпустил по израильским городам более тысячи ракет, Израиль ответил сотнями ракетных и авиаударов. ВИДЕО

Боевики "Хамас" и израильские военные продолжают обмениваться ударами.

Цензор.НЕТ напоминает, что с вечера понедельника 10 мая из Сектора Газа по израильским городам боевики выпустили более тысячи ракет. Большинство из них перехватила система противоздушной обороны "Железный щит", однако нескольким ракетам удалось его пробить. Поводом для обстрелов стали несколько дней эскалации в Иерусалиме. Сначала израильский суд принял решение выселить несколько мусульманских семей из восточной части города, которую Палестина считает столицей своего частично признанного государства. А 10 мая, в День Иерусалима, произошли столкновения между израильскими силами безопасности и мусульманами на Храмовой горе, в частности вблизи мечети Аль-Акса, которая играет важную роль в исламе. На этом фоне палестинские военизированные группировки начали обстрелы из сектора Газы.

Израиль ответил сотнями ракетных и авиаударов, как уверяют военные, по законным целям. В секторе Газа все больше разрушенных зданий, а в израильском городе Лод и еще нескольких городах начались столкновения между жителями различного происхождения.

Читайте также: Израильский "Железный купол" в действии. ВИДЕО

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Система Железный купол перехватывает ракеты над Тель-Авивом и центральной частью Израиля:

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Источник: Армия обороны Израиля

Момент, когда ракета "Хамаса", выпущенная из Газы, попадает в жилой дом в Сдероте:

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Источник: Israel Foreign Ministry

Кадры из Ришон-ле-Циона в центре Израиля, где прямое попадание ракеты, выпущенной "Хамасом" из Газы, убило женщину и причинило серьезный ущерб:

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Источник: Israel Foreign Ministry

Израильские авиаудары по Газе после ночи эскалации между Израилем и исламистской группировкой "Хамас":

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Арабский телеканал "Альджазира" сообщает о том, что израильские силы бомбили в частности штаб полиции и здания службы безопасности в Газе: