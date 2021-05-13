Новости Видео

Три дня эскалациии: "Хамас" из Сектора Газа выпустил по израильским городам более тысячи ракет, Израиль ответил сотнями ракетных и авиаударов. ВИДЕО

15 939129
Боевики "Хамас" и израильские военные продолжают обмениваться ударами.

Цензор.НЕТ напоминает, что с вечера понедельника 10 мая из Сектора Газа по израильским городам боевики выпустили более тысячи ракет. Большинство из них перехватила система противоздушной обороны "Железный щит", однако нескольким ракетам удалось его пробить. Поводом для обстрелов стали несколько дней эскалации в Иерусалиме. Сначала израильский суд принял решение выселить несколько мусульманских семей из восточной части города, которую Палестина считает столицей своего частично признанного государства. А 10 мая, в День Иерусалима, произошли столкновения между израильскими силами безопасности и мусульманами на Храмовой горе, в частности вблизи мечети Аль-Акса, которая играет важную роль в исламе. На этом фоне палестинские военизированные группировки начали обстрелы из сектора Газы.

Израиль ответил сотнями ракетных и авиаударов, как уверяют военные, по законным целям. В секторе Газа все больше разрушенных зданий, а в израильском городе Лод и еще нескольких городах начались столкновения между жителями различного происхождения. 

Читайте также: Израильский "Железный купол" в действии. ВИДЕО

Система Железный купол перехватывает ракеты над Тель-Авивом и центральной частью Израиля:

Источник: Армия обороны Израиля

Момент, когда ракета "Хамаса", выпущенная из Газы, попадает в жилой дом в Сдероте:

Источник: Israel Foreign Ministry

Кадры из Ришон-ле-Циона в центре Израиля, где прямое попадание ракеты, выпущенной "Хамасом" из Газы, убило женщину и причинило серьезный ущерб:

Источник: Israel Foreign Ministry

Израильские авиаудары по Газе после ночи эскалации между Израилем и исламистской группировкой "Хамас":

Арабский телеканал "Альджазира" сообщает о том, что израильские силы бомбили в частности штаб полиции и здания службы безопасности в Газе:

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Чайка Київ
    PS TV

    "Уявляєте, щоб сталося з Ізраїлем, якби він просто припинив стріляти?"
    Три дня эскалациии: "Хамас" из Сектора Газа выпустил по израильским городам более тысячи ракет, Израиль ответил сотнями ракетных и авиаударов - Цензор.НЕТ 846
  • NonCFist
    "Если молишься о дожде - будь готов ходить по лужам"? Похоже, палестинцы допрыгались?)



    Заявление Нетаньяху, если оно будет официально озвучено (мне пишут, что пока что это - проект), не только лишит Лапида последних шансов сформировать правительство. Она выступает против мировых двойных стандартов, проявляет заботу о мирных жителях Газы и намерение "решить проблему" этого сектора в пользу Израиля:
    "Мы, народ Израиля, в долгу перед вами, ХАМАС. Вы добились успеха там, где потерпели поражение. Потому что никогда прежде в истории современного Государства Израиль еврейский народ не был так сплочен, как один человек с единым сердцем. Все в Израиле, слева направо, светские и религиозные, едины в понимании того, что врага, поклявшегося в геноциде нашего народа, невозможно примирить.
    И теперь, когда вы продолжаете без разбора запускать смертоносные ракеты, направленные на то, чтобы искалечить и убить как можно больше мирных жителей, в то время как вы трусливо прячетесь за своими собственными гражданами, вы продолжаете вдохновлять нас твердо держаться нашего единства. Какие бы споры у нас, евреев, ни возникали друг с другом, теперь мы знаем, что у нас одна общая цель: мы победим вас.
    Но сейчас мы даем вам последний шанс. В течение 24 часов, все ракетные обстрелы - я имею в виду все ракетные обстрелы - прекратятся. Полностью. Навсегда.
    Официально уведомляю, что наши танки сосредоточены у границы с Газой, наготове артиллерийская и авиационная поддержка. Мы уже сбросили листовки над северными частями сектора Газа, предупреждая мирных жителей о нашем приближающемся прибытии и о том, что они должны немедленно эвакуироваться на юг.
    Если вам не удастся выполнить наш ультиматум, мы придем и, с Божьей помощью, на этот раз не уйдем. Каждый сантиметр завоеванной нами земли будет присоединен к Израилю, так что оттуда никогда не будет больше нападений на наших мирных жителей.
    Даже в этом случае, мы продолжим держать дверь открытой, чтобы позволить вам изящно сдаться. В тот момент, когда вы объявите, что складываете оружие, мы остановим наше продвижение и наметим новые границы. Если вы продолжите атаковать наших граждан, мы продолжим катиться на юг, изгоняя вас с территории, которую вы никогда больше не заразите своим злым присутствием.
    Мне очень больно, что ваши мирные жители останутся без крова. Но мы не выбрали эту войну; ты сделал. И если наш выбор - между тем, чтобы позволить нашим гражданам быть безжалостными жертвами вашей жестокости геноцида, или превратить ваших гражданских лиц в беженцев, я сожалею, что мы должны выбрать последнее.
    Если бы вы любили свой народ так же сильно, как ненавидите наш, этой войны никогда бы не произошло.
    Остальному миру: Израиль устал от ваших непрекращающихся упреков, что мы должны «проявлять сдержанность». Когда все ваше население будет находится под постоянным ракетным обстрелом непримиримого врага, заявленная цель которого - убийство каждого мужчины, женщины и ребенка на вашей земле, - тогда вы можете прийти и поговорить с нами о «сдерживании».
    А до тех пор, мы с уважением предлагаем вам держать свои двойные стандарты при себе.
    На этот раз, ХАМАС зашел слишком далеко, и мы сделаем все возможное, чтобы защитить наше население.
    ХАМАС, еще раз благодарю вас за то, что вы собрали наших людей вместе с такой ясностью ума и единством целей. Народ Израиля не боится предстоящего долгого пути".
  • NonCFist
    _Тот самый мальчик в трусиках. Из этого нападения на Израиль просто торчат рога путлеровцев!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости