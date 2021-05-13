"Перед моим лицом жопы не будет": Кива в суде по делу Медведчука ругался с журналистом. ВИДЕО
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Нардеп ОПЗЖ Илья Кива перед началом заседания суда по делу кума Путина Виктора Медведчука повздорил с журналистом.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "PavlovskyNews".
Оператор 24-го канала установил штатив, став спиной к Киве, что возмутило нардепа.
Нардеп сказал, чтобы его собеседник не ставил перед ним свою "жопу". В свою очередь сотрудник СМИ потребовал не "тыкать" ему, объяснив, что находится на работе.
"Перед моим лицом жопы не будет. Куда хочешь, туда и это... Я говорю, не надо свою жопу перед моим лицом", - сказал Кива.
После этого еще один нардеп ОПЗЖ Рабинович сказал журналисту, что закроет ему камеру и встал вместе с Кивой со своего места и начал двигать штатив с техникой журналиста.