ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники "Лелека 100", - Таран. ВИДЕО

Беспилотный разведывательный летательный аппарат "Лелека 100" приняли на вооружение Вооруженных сил Украины, заявил министр обороны Андрей Таран.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны 13 мая, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что "Лелека" находился в эксплуатации украинской армии с 2016 года, неоднократно применялся в районе проведения операции Объединенных сил и зарекомендовал себя положительно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Уничтожение позиций наемников РФ на Донбассе: "Сидел бы у себя под Костромой, но решил подразнить украинцев голой сракой!". ВИДЕО беспилотника

"Проверено, что этот БПЛА помогает артиллерии метко поражать цели уже со второго выстрела. Мы приняли на вооружение образец, который уже проходил испытания не только на полигонах, но и в реальных боевых условиях", – отметил Таран.



В Минобороны подчеркивают, что передача данных с беспилотника "Лелека 100" происходит в режиме реального времени, а видеотрансляция – путем кодирования данных, что исключает возможность его перехвата стандартными видеоприемниками.



Таран добавил, что беспилотники для Вооруженных сил Украины будут производить на основе комплектующих отечественного производства. Поставку комплексов в ВСУ ожидают уже в этом году.



В мае 2020 года пограничники провели учения в Черкасской области по воздушному мониторингу границы с помощью "Лелеки 100".





