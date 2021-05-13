ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники "Лелека 100", - Таран. ВИДЕО
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны 13 мая, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что "Лелека" находился в эксплуатации украинской армии с 2016 года, неоднократно применялся в районе проведения операции Объединенных сил и зарекомендовал себя положительно.
"Проверено, что этот БПЛА помогает артиллерии метко поражать цели уже со второго выстрела. Мы приняли на вооружение образец, который уже проходил испытания не только на полигонах, но и в реальных боевых условиях", – отметил Таран.
В Минобороны подчеркивают, что передача данных с беспилотника "Лелека 100" происходит в режиме реального времени, а видеотрансляция – путем кодирования данных, что исключает возможность его перехвата стандартными видеоприемниками.
Таран добавил, что беспилотники для Вооруженных сил Украины будут производить на основе комплектующих отечественного производства. Поставку комплексов в ВСУ ожидают уже в этом году.
В мае 2020 года пограничники провели учения в Черкасской области по воздушному мониторингу границы с помощью "Лелеки 100".