Титушки сорвали развернутый под судом баннер "Стус чекає. Медведчук під арешт!", произошла потасовка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На входе в Печерский райсуд Киева, где проходит заседание по избранию меры пресечения народному депутату Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, развернули баннер. В результате произошли стычки между активистами и титушками.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В Печерском райсуде Киева проходит заседание по избранию меры пресечения Виктору Медведчуку. Тем временем, на входе в здание суда активисты развернули баннер с надписью: "Стус чекає. Медведчук під арешт!". Затем активисты начали скандировать: " Медведчук під арешт!" В это время, титушки сорвали плакат и попытались вырвать его из рук активистов. В результате возникла небольшая потасовка.

Полиция диалога отвела в сторону участников инцидента и бесседует с ними.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.