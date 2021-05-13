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Титушки сорвали развернутый под судом баннер "Стус чекає. Медведчук під арешт!", произошла потасовка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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На входе в Печерский райсуд Киева, где проходит заседание по избранию меры пресечения народному депутату Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, развернули баннер. В результате произошли стычки между активистами и титушками.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В Печерском райсуде Киева проходит заседание по избранию меры пресечения Виктору Медведчуку. Тем временем, на входе в здание суда активисты развернули баннер с надписью: "Стус чекає. Медведчук під арешт!". Затем активисты начали скандировать: " Медведчук під арешт!" В это время, титушки сорвали плакат и попытались вырвать его из рук активистов. В результате возникла небольшая потасовка.

Полиция диалога отвела в сторону участников инцидента и бесседует с ними.

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Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 01
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 02
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 03
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 04
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 05
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 06
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 07
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 08
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 09
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 10
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 11
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 12
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 13
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 14
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 15
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 16
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 17
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 18
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 19
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 20
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 21
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 22
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 23

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Топ комментарии

  • Scorpman Y
    уже сам факт того что мусора защищают титушек - говорит о многом.. в т.ч. и близкой дружбе авакова-коломойского, и о шоу для лохтората зеленского
  • дмитрий иванов 527db324
    Интересно, кто же эти загадочные люди в масочках и трениках ?.. 2021-й на дворе, а не 2014. Аваков, Баканов, Венедиктова, вы как там? Титушки сорвали развернутый под судом баннер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": произошла потасовка - Цензор.НЕТ 68
  • Amber
    Активістам уважуха і респект !!
    Проплаченим тітуханам і зрадникам ганьба !
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